Власти США поймали российского шпиона

Олега Тищенко обвинили в попытке завладеть секретными военными чертежами

Правоохранительные органы американского штата Юта задержали гражданина РФ по подозрению в контрабанде и шпионаже. Ему грозит длительное тюремное заключение, а посольство нашей страны не исключает провокации со стороны спецслужб США.



По версии обвинения, сотрудник компании – разработчика видеоигр Олег Тищенко приобрел через eBay инструкции к истребителю F-16 для создания его реалистичной модели. Кроме того, он пытался достать документацию к другим боевым самолетам, сообщает издание Standard Examiner. Достав чертежи, он якобы продавал их через интернет-магазин в другие страны – в частности, на Кипр, в Японию, Нидерланды и Австралию.

В российской компании "Игл Дайнэмик", которая занимается разработкой цифровых моделей самолетов для компьютерного авиационного симулятора и на которую работает Тищенко, заявили о том, что графические дизайнеры действительно ведут разработку модели F-16, однако о действиях своего специалиста руководство ничего не знало.

Тищенко обвиняют в контрабанде засекреченной информации из США, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против интересов США. По совокупности обвинений россиянину грозит до десяти лет лишения свободы, передает "Пятый канал". Свою вину обвиняемый не признает. Он предстанет перед судом в Солт-Лейк-Сити 19 августа.

Обвинения разработчику видеоигр предъявили еще летом 2016 года. Перед судом он предстал только сейчас, поскольку у России и США нет договора об экстрадиции. Американским властям его выдала Грузия, где его задержали в этом году.

Посольство РФ в Вашингтоне осудило экстрадицию россиянина в США и предъявление ему обвинений. "В деле имеются признаки провокации американских спецслужб", – говорится в заявлении дипломатической миссии.

По имеющейся у дипломатов информации, Тищенко содержится в тюрьме округа Уэбер, штат Юта. В настоящее время сотрудники посольства добиваются консульского доступа к соотечественнику.

Ранее в США на 18 месяцев тюрьмы была осуждена гражданка России Мария Бутина. Ее арестовали в Вашингтоне в июле 2018 г. по обвинению в работе на территории США в интересах другого государства. На свободу россиянка должна выйти в конце этого года.