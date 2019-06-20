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Рига снова лишилась мэра города

Дайнис Турлайс. Фото: commons.wikimedia.org
Новый градоначальник продержался в кресле всего три недели

Занявший пост главы города после Нила Ушакова мэр Риги Дайнис Турлайс сегодня был отправлен в отставку. Политик не выдержал голосования по вопросу доверия у местных депутатов. Таким образом Турлайс смог удержаться в кресле градоначальника три недели.

За его отставку проголосовал 31 парламентарий, а поддержали 28 депутатов.

Турлайс, представляющий партию "Честь служить Риге", был избран на должность председателя Рижской думы 30 мая после ухода в отставку Ушакова в связи с избранием его в Европарламент.

ЧСР вместе с "Согласием", главой которого является предшественник Турлайса на мэрском посту, составляют правящую коалицию в столичной думе. Однако в поддерживающей русскоязычное население партии Ушакова произошел раскол – из "Согласия" вышли четыре депутата, и коалиция потеряла большинство в Рижской думе, пишет портал "Бизнес & Балтия. Латвия".

По данным издания, перед сегодняшним голосованием оппозиционеры раскритиковали нового мэра, обвинив его в том, что тот является рупором Кремля, т.к. на своем посту уже успел дать интервью российскому порталу Sputnik. В нем, в частности, Турлайс говорил и о возможности обучения в учебных заведения на русском языке.

"Если позволяют ресурсы, мы действительно можем организовать какие-то дополнительные занятия. Я в эту проблему вникну. Не вижу ничего зазорного и невозможного в том, если детишки, юноши и девушки, которые хотят совершенствоваться в русском языке, станут его дополнительно изучать. Думаю, мы окажем в этом поддержку", – пошел против линии правительства Турлайс.

Теперь, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент сможет инициировать процесс роспуска думы.

Елена УСОВА
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