Нетаньяху отчитался перед Путиным после разговора с Зеленским

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В пятницу, 23 августа, российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.
Главы двух стран обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с международным терроризмом.
"Премьер-министр Израиля информировал главу Российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину. Затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества", –
сообщается на сайте Кремля.
Во время пребывания израильского лидера на Украине произошел скандал: супруга премьера Сара Нетаньяху выбросила кусок каравая, которым по традиции встретили в Киеве высоких гостей.
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