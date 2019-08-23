Нетаньяху отчитался перед Путиным после разговора с Зеленским

Поездка для представителя Израиля вышла не очень удачной

В пятницу, 23 августа, российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.

Главы двух стран обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с международным терроризмом.

"Премьер-министр Израиля информировал главу Российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину. Затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества", –

сообщается на сайте Кремля.

Во время пребывания израильского лидера на Украине произошел скандал: супруга премьера Сара Нетаньяху выбросила кусок каравая, которым по традиции встретили в Киеве высоких гостей.