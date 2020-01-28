Писакам Туманного альбиона страшно написать правду о реальных освободителях Европы от нацизма

Чем ближе 9 Мая и святой для россиян День Победы, тем чаще западная пресса будет выдумывать факты о вкладе советских войск в победе над Третьим рейхом. То есть больше сочиняются пасквили, нежели даются честные материалы. Сегодня МИД РФ призвал британскую The Telegraph прекратить "выдумывать новости" и распространять лживую информацию о роли Красной армии во Второй мировой войне.

В данном случае речь идет о вышедшей в газете 26 января статье, в которой описывается спор между Москвой и Варшавой о том, кто же виновен в начале немецкой-фашистской агрессии в 1939 году. В частности, издание привело высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы пытается "переписать историю холокоста", поэтому Европа обязана поддержать поляков и противостоять российской пропаганде.

"Просим The Telegraph перестать выдумывать новости и распространять ложь", – цитирует ТАСС комментарий нашего дипведомства.

На Смоленской площади данные заявления авторов статьи и Моравецкого назвали "очередной попыткой ... переписать историю Второй мировой войны" и обнулить роль Красной армии в освобождении Европы от нацизма.

"Полагаем, что, если бы Россия переписывала историю Холокоста, в Израиле бы наверняка об этом знали", – подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили слова, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в адрес президента РФ Владимира Путина и всего российского народа в ходе памятных мероприятий в Иерусалиме, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим: "Нельзя ни на минуту забывать о жертвах, о пожертвовании и о помощи бывшего Советского Союза, солдат Красной армии, ее командиров, которые помогли избавиться от нацистской машины смерти и которые спасли мир от ужасной трагедии".

Накануне в духе современной новой исторической памяти особо отличился в Польше президент Украины Владимир Зеленский, которому в Израиле не позволили и рта открыть, как и польским представителям. Украинец объявил, что "смертоносный маховик холокоста" запустили "тоталитарные режимы". Внук командира Красной армии, правда, не набрался смелости произнести, какие именно государства он имел в виду.

