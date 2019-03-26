AMARIA даст "Душевный концерт

Артистка представит в Москве новую программу

В столичном клубе WOW 3 апреля состоится весенний сольный концерт AMARIA. Выступление получило название "Душевный концерт" и будет посвящено празднованию дня рождения певицы и композитора.

AMARIA представит новую программу, включающую три музыкальных блока: "джаз", "рок-баллады" и "поп-дэнс". Большая часть композиций прозвучит в этот вечер впервые. Выступление артистки будет сопровождать мультимедийное шоу с участием воздушных гимнастов проекта White Circus.

"Для себя сердцевину этого концерта я назвала "Женские истории" – мною запланировано несколько тематических музыкальных откровений, которые, уверена, отзовутся не только в душах прекрасной половины человечества, но будут понятны и интересны мужчинам. Затронем вечные темы: любовь, дружба, разлука, измена, поиски смысла жизни... И все это в сопровождении красивейшей музыки моей dream team и захватывающих номеров мастеров циркового искусства", – рассказала певица.

На сцене в этот вечер с певицей выступят Евгений Крючков (аранжировка, клавиши), Владимир Ванцов (электрогитара), Евгений Тимошин (бас), Роман Титейнштейн (барабаны), Михаил Смирнов (перкуссия, аккордеон), Иван Смирнов-младший (гитара), Евгений Алимов (труба), Василий Нефёдов (тромбон). AMARIA исполнит несколько дуэтов с Анатолием Жемиром, с которым уже выступала в YOTA ARENA. В честь дня рождения AMARIA – welcome drink для всех гостей концерта, с 19.30.

Начало программы – в 20:30

Адрес: ст. м. "Кутузовская", Кутузовский проспект, д. 12 стр. 1.

Билеты можно заказать тут. Официальный сайт AMARIA – http://amaria.info.