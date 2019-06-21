Taste Moscow 2019 станет настоящим праздником вкуса

Жителей и гостей столицы получат удовольствие на грандиозном мероприятии

Седь­мой по счету Taste Moscow продлится с 27 по 30 и­юня. Уже нес­коль­ко лет этот гас­тро­но­ми­чес­кий фес­ти­валь про­хо­дит во мно­гих ми­ро­вых сто­ли­цах и яв­ля­ет­ся по­пу­ляр­ней­шим рес­то­ран­ным ме­роп­ри­яти­ем. Каж­дый год его по­се­ща­ют бо­льше 40 ты­сяч че­ло­век.

Taste Moscow 2019 со­бе­рет на сво­ей пло­щад­ке луч­шие рес­то­ра­ны Мос­квы и пер­вок­лас­сных шеф-по­ва­ров из Рос­сии и Ев­ро­пы. Тра­ди­ци­он­но 20 ве­ду­щих сто­лич­ных рес­то­ра­нов и ба­ров пред­ста­вят по­се­ти­те­лям экс­клю­зив­ное ме­ню из нес­коль­ких блюд, ко­то­рые бы­ли соз­да­ны спе­ци­аль­но для фес­ти­ва­ля. Впер­вые на Taste Moscow 2019 свои кулинар­ные изыски покажут та­кие заведения, как AVIATOR, Cacciatore, "Мя­со & Ры­ба", Uhvat, "Ры­ба Меч­ты", Umi Oysters и про­ект Oishii.

Кро­ме то­го, гос­ти гас­тро­но­ми­чес­ко­го праз­дни­ка смо­гут про­де­гус­ти­ро­вать де­ли­ка­те­сы и при­об­рес­ти ка­чес­твен­ные про­дук­ты и уни­каль­ные то­ва­ры бо­лее 100 ком­па­ний-учас­тни­ков фес­ти­ва­ля на от­кры­том мар­ке­те.

Официальным мобильным приложением Taste Moscow 2019 является программа FoodMap, позволяющая моментально оплачивать заказ с банковской карты, Android Pay, Google Pay или внести наличные на свой счет для оплаты.

Посетители также увидят схему и меню заведений, принимающих участие в фестивале, расписание всех мастер-классов и даже интервью с шеф-поварами.

Taste Moscow тра­ди­ци­он­но про­хо­дит на Фес­ти­валь­ной пло­ща­ди, ко­то­рая рас­по­ло­же­на меж­ду Боль­шой спор­тив­ной аре­ной и на­бе­реж­ной Мос­квы-ре­ки. Те­перь гости фес­ти­ва­ля смо­гут быс­тро доб­рать­ся на фу­ни­ку­ле­ре по ка­нат­ной до­ро­ге че­рез Мос­кву-ре­ку от смот­ро­вой пло­щад­ки МГУ до "Луж­ни­ков" и нас­ла­дить­ся ви­да­ми Мос­квы с вы­со­ты птичь­его по­ле­та.

Все четыре дня на тер­ри­то­рии фес­ти­ва­ля бу­дут ра­бо­тать те­ма­ти­чес­кие пло­щад­ки, где каж­дый смо­жет най­ти для се­бя за­ня­тие по вку­су.

Традиционно несколько площадок проведут мастер-классы. На Taste Theatre выступят более 40 именитых шефов. Каждый из них поде­лится сво­ими про­фес­си­ональ­ны­ми сек­ре­та­ми с сот­ня­ми зри­те­лей.

Площадка Taste School от телеканала "Еда" уди­вит яр­кими и кра­соч­ными ку­ли­нар­ными шоу. На мас­тер-клас­сах ве­ду­щие гас­тро­но­ми­чес­ко­го те­ле­ка­на­ла бу­дут го­то­вить раз­лич­ные блю­да вмес­те с лю­би­те­ля­ми вкус­ных впе­чат­ле­ний. В программе: тако с креветками с соусом пико-де-гайо и манговым айоли, жареные пельмени гедза с индейкой терияки и кукурузным соусом и кремом из кураги и меда, вегетарианская паста капоната с моцареллой и многое другое.

На площадке кулинарной студии "Вкусотеррия" все желающие смогут научиться готовить холодный суп Гаспачо, пасту Фунги, тирамису и спринг роллы.

Для ис­ку­шен­ных гос­тей в зо­не Pop-Up Restaurant из­вес­тные шеф-по­ва­ра бу­дут го­то­вить эно­гас­тро­но­ми­чес­кие се­ты, а ак­ком­па­не­мен­том к при­го­тов­лен­ным ими блю­дам ста­нут экс­клю­зив­ные на­пит­ки.

Программу Pop-Up ужинов фестиваля Taste Moscow откроет ресторан Doctor Whisky. Гости смогут продегустировать блюда императорского двора, которые когда-то подавали в залах Воронцовского, Ливадийского и Массандровского дворцов. Шеф-повар Андрей Савенков создал историческое меню, основанное на подлинных документах из архивов российских императоров и приближенных к ним особ.

Гастрономический сет "Имперская русская кухня" из пяти подач перенесет желающих испробовать ее к праздничному столу императрицы Екатерины Великой, императоров Александра III и Николая II. Все продукты на сет специально доставлены из Ялты.

Шеф-повар ресторана северной кухни Björn Никита Подерягин и редактор гастрономического дайджеста Eatweek.ru Патрисия Колари приготовят по-северному сдержанный гастрономический new nordic сет из 6 подач, который завершит финский десерт "Мямми". Гостей ужина также ждет викторина от советника по культуре посольства Финляндии.

В сете от Мирко Дзаго (Аист) и Евгения Мещерякова (Umi Oysters, Oishii) соединились два далеких берега – итальянский и японский. Традиционные для обеих стран ингредиенты предстанут в современной интерпретации.

Молодые и амбициозные шеф-повара Сергей Лобачев ("Мясо & Рыба") и Владислав Корпусов (Stories Restaurant) представят на финальном ужине фестиваля две стихии: море и землю. Современный тренд в высокой гастрономии surf & turf отразился в разнообразном меню сета, где морепродукты сменяются блюдами из мяса и дичи.

Зона особого комфорта – VIP Lounge, расположенная в самом сердце фестиваля, – подарит своим посетителям огромное количество новых гастрономических открытий, и не только. Обладатели VIP-билета в любой момент смогут отдохнуть в специальном шатре и погрузиться в мир luxury, читая последний номер газеты "На Рублевке Life" – информационного партнера фестиваля.

Рестораны LESNOY и ZAFFERANO – вершины московской гастрономической карты – предложат на пробу посетителям изыски авторской кухни. Также в VIP Lounge гости смогут попробовать полезную еду от певицы Валерии в NO SECRET by Valeriya.

Для ма­лень­ких гос­тей фес­ти­ва­ля под­го­тов­ле­на на­сы­щен­ная ин­те­рак­тив­ная прог­рам­ма в Kid’s Zone. На мастер-классах по ментальной арифметике дети и их родители узнают, что такое ментальная арифметика, откуда она пришла и почему она так полезна, а также смогут попробовать посчитать на абакусе и познакомиться с методикой обучения от SmartyKids.

Не пер­вый год осо­бое мес­то на фес­ти­ва­ле за­ни­ма­ет де­гус­та­ци­он­ная зона Wine & Spirits Academy с луч­ши­ми ви­на­ми и креп­ки­ми ал­ко­голь­ны­ми на­пит­ка­ми. На этой пло­щад­ке про­хо­дят поз­на­ва­тель­ные лек­ции, се­ми­на­ры и мас­тер-клас­сы, на ко­то­рых це­ни­те­ли мо­гут оку­нуть­ся в мир изыс­кан­ных на­пит­ков и уз­нать тон­кос­ти, свя­зан­ные с ни­ми.