Taste Moscow 2019 станет настоящим праздником вкуса

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Седьмой по счету Taste Moscow продлится с 27 по 30 июня. Уже несколько лет этот гастрономический фестиваль проходит во многих мировых столицах и является популярнейшим ресторанным мероприятием. Каждый год его посещают больше 40 тысяч человек.
Taste Moscow 2019 соберет на своей площадке лучшие рестораны Москвы и первоклассных шеф-поваров из России и Европы. Традиционно 20 ведущих столичных ресторанов и баров представят посетителям эксклюзивное меню из нескольких блюд, которые были созданы специально для фестиваля. Впервые на Taste Moscow 2019 свои кулинарные изыски покажут такие заведения, как AVIATOR, Cacciatore, "Мясо & Рыба", Uhvat, "Рыба Мечты", Umi Oysters и проект Oishii.
Кроме того, гости гастрономического праздника смогут продегустировать деликатесы и приобрести качественные продукты и уникальные товары более 100 компаний-участников фестиваля на открытом маркете.
Официальным мобильным приложением Taste Moscow 2019 является программа FoodMap, позволяющая моментально оплачивать заказ с банковской карты, Android Pay, Google Pay или внести наличные на свой счет для оплаты.
Посетители также увидят схему и меню заведений, принимающих участие в фестивале, расписание всех мастер-классов и даже интервью с шеф-поварами.
Taste Moscow традиционно проходит на Фестивальной площади, которая расположена между Большой спортивной ареной и набережной Москвы-реки. Теперь гости фестиваля смогут быстро добраться на фуникулере по канатной дороге через Москву-реку от смотровой площадки МГУ до "Лужников" и насладиться видами Москвы с высоты птичьего полета.
Все четыре дня на территории фестиваля будут работать тематические площадки, где каждый сможет найти для себя занятие по вкусу.
Традиционно несколько площадок проведут мастер-классы. На Taste Theatre выступят более 40 именитых шефов. Каждый из них поделится своими профессиональными секретами с сотнями зрителей.
Площадка Taste School от телеканала "Еда" удивит яркими и красочными кулинарными шоу. На мастер-классах ведущие гастрономического телеканала будут готовить различные блюда вместе с любителями вкусных впечатлений. В программе: тако с креветками с соусом пико-де-гайо и манговым айоли, жареные пельмени гедза с индейкой терияки и кукурузным соусом и кремом из кураги и меда, вегетарианская паста капоната с моцареллой и многое другое.
На площадке кулинарной студии "Вкусотеррия" все желающие смогут научиться готовить холодный суп Гаспачо, пасту Фунги, тирамису и спринг роллы.
Для искушенных гостей в зоне Pop-Up Restaurant известные шеф-повара будут готовить эногастрономические сеты, а аккомпанементом к приготовленным ими блюдам станут эксклюзивные напитки.
Программу Pop-Up ужинов фестиваля Taste Moscow откроет ресторан Doctor Whisky. Гости смогут продегустировать блюда императорского двора, которые когда-то подавали в залах Воронцовского, Ливадийского и Массандровского дворцов. Шеф-повар Андрей Савенков создал историческое меню, основанное на подлинных документах из архивов российских императоров и приближенных к ним особ.
Гастрономический сет "Имперская русская кухня" из пяти подач перенесет желающих испробовать ее к праздничному столу императрицы Екатерины Великой, императоров Александра III и Николая II. Все продукты на сет специально доставлены из Ялты.
Шеф-повар ресторана северной кухни Björn Никита Подерягин и редактор гастрономического дайджеста Eatweek.ru Патрисия Колари приготовят по-северному сдержанный гастрономический new nordic сет из 6 подач, который завершит финский десерт "Мямми". Гостей ужина также ждет викторина от советника по культуре посольства Финляндии.
В сете от Мирко Дзаго (Аист) и Евгения Мещерякова (Umi Oysters, Oishii) соединились два далеких берега – итальянский и японский. Традиционные для обеих стран ингредиенты предстанут в современной интерпретации.
Молодые и амбициозные шеф-повара Сергей Лобачев ("Мясо & Рыба") и Владислав Корпусов (Stories Restaurant) представят на финальном ужине фестиваля две стихии: море и землю. Современный тренд в высокой гастрономии surf & turf отразился в разнообразном меню сета, где морепродукты сменяются блюдами из мяса и дичи.
Зона особого комфорта – VIP Lounge, расположенная в самом сердце фестиваля, – подарит своим посетителям огромное количество новых гастрономических открытий, и не только. Обладатели VIP-билета в любой момент смогут отдохнуть в специальном шатре и погрузиться в мир luxury, читая последний номер газеты "На Рублевке Life" – информационного партнера фестиваля.
Рестораны LESNOY и ZAFFERANO – вершины московской гастрономической карты – предложат на пробу посетителям изыски авторской кухни. Также в VIP Lounge гости смогут попробовать полезную еду от певицы Валерии в NO SECRET by Valeriya.
Для маленьких гостей фестиваля подготовлена насыщенная интерактивная программа в Kid’s Zone. На мастер-классах по ментальной арифметике дети и их родители узнают, что такое ментальная арифметика, откуда она пришла и почему она так полезна, а также смогут попробовать посчитать на абакусе и познакомиться с методикой обучения от SmartyKids.
Не первый год особое место на фестивале занимает дегустационная зона Wine & Spirits Academy с лучшими винами и крепкими алкогольными напитками. На этой площадке проходят познавательные лекции, семинары и мастер-классы, на которых ценители могут окунуться в мир изысканных напитков и узнать тонкости, связанные с ними.
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