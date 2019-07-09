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"НАШЕСТВИЕ" 2019: группа Lumen сыграет на бис программу "20 лет"

Фото: пресс-служба
Организаторы самого ожидаемого, фестиваля продолжают знакомить публику со специальными музыкальными программами, которые готовят к 20-летию артисты сразу 3-х фестивальных сцен - "Главной", "Ультра" и "НАШЕ 2.0"

Одна из самых ярких групп в современной рок-музыке, Lumen для зрителей "НАШЕСТВИЯ" сыграет на бис программу грандиозного юбилейного тура, посвященного 20-летию коллектива. Вот что на эту тему в интервью "НАШЕму Радио" рассказал фронтмен Тэм Булатов: "Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы от всей души поздравляем "НАШЕСТВИЕ" с этой внушительной датой – 20-ть лет. И для того, чтобы отметить этот замечательный праздник, мы решили ненадолго вернуться в прошлое, и за основу своего сета специально взяли юбилейную программу, посвященную нашему двадцатилетию. Мы с ребятами уже начали продумывать трек-лист, сейчас решаем, что взять из программы юбилейного тура, а что убрать".

Фото: пресс-служба

Впервые музыканты из Уфы вышли на "Главную" сцену 15-ть лет назад, в далёком 2004-м году. В Эммаусе они исполнили несколько треков, в том числе и песню, которая надолго стала визитной карточкой Lumen – "Сид и Нэнси". Но первым "НАШЕСТВИЕМ" для группы стал фестиваль в студии "НАШЕго Радио", перенесённый туда в 2003-м, в связи с трагическими событиями. Фронтмен Lumen, Тэм вспоминает это время так: "На "Крыльях" произошёл теракт, поэтому начала появляться информация, что "НАШЕСТВИЕ" могут отменить. Руководство станции "сделало ход конём". "НАШЕСТВИЕ" 2003-го года было виртуальным. И мы всё же сыграли свой сет в прямом эфире "НАШЕго". У меня много добрых воспоминаний от того дня. Не хочу, чтобы мои слова звучали излишне пафосно. Но всё же, задумайтесь. Цель любой террористической деятельности – посеять страх, сломать привычный ход вещей, заставить людей жить с оглядкой. И когда вопреки этому страх не прорастает, ход событий не меняется, а люди продолжают жить – всё это означает, что цели террористов не были достигнуты. Я рад, что фестиваль тогда состоялся. Пусть и в такой форме. И горд, что нам довелось принять в нём участие".

Выступление Lumen состоится во второй фестивальный день, 20-го июля, в 21:50 на "Главной сцене".

"НАШЕСТВИЕ" 2019 пройдёт 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на фестиваль начнётся уже в четверг, в 17:00. В этот вечер на Главной сцене выступят Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром и группировка "Ленинград", а на сцене "Ультра" отыграет коллектив "Северный Флот". Билеты можно приобрести на сайте nashestvie.ru.

Фото: пресс-служба

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