На главной мюзикловой площадке России покажут юмор, драйв и авантюризм

В Театре Московского дворца молодежи 6 октября состоится премьера музыкальной "Комедии о том, как банк грабили". С легкой руки продюсеров, ее уже окрестили "полумюзиклом". Зрители станут свидетелями дерзкого ограбления по-американски.

Действие разворачивается в 1958 г. в Миннеаполисе. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные граждане оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом. Интрига сохраняется до самого конца, а неожиданные сюжетные повороты не дают оторваться от происходящего.

Спектакль уже три года ежедневно идет в лондонском Вест-Энде, а с 2018 г. и в Париже, где получил премию "Мольер" в номинации "Лучшая комедия". Это второй после театрального бестселлера "...Шоу пошло нет так" спектакль основателей Mischief Theatre, который в России представляет театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва".

"Похоже, мы угодили всем, поставив одновременно комедию, мюзикл и экшн. Представьте себе веселый, динамичный, искрометный музыкальный спектакль, в котором безбашенные герои, распевая отличные песни, попадают в абсурдные ситуации в охоте за гигантским бриллиантом, и в котором остроумно пародируются голливудские клише из популярных боевиков, таких, например, как "Матрица", "Миссия невыполнима" или "Друзья Оушена"!", – рассказал Дмитрий Богачев.

Участники этого авантюрного театрального действия – актеры ведущих театров Москвы и мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Павел Лёвкин, Даня Чванов, Кирилл Гордеев, Александр Горелов, Даниил Феофанов, Никита Смольянинов, Евгений Пилюгин, Станислав Беляев, Марина Иванова, Екатерина Лисоченко, Владимир Моташнёв и другие.

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