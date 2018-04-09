DJ Smash обвинили в избиении главы федерации MMA
Бывший народный избранник Заксобрания Пермского края Александр Телепнев решил одержать волевую победу в медийном скандале с участием известного диджея Smash. После того, как на Телепнева завели уголовное дело за избиение музыканта, тот решил выложить, как говорится, карты на стол.
По словам Плетнева, в злополучный вечер 9 февраля в ночном "ДК" действительно произошла драка, но пострадал в ней не DJ Smash, а директор краевой федерации MMA Сергей Ванкевич, друг тогдашнего депутата. Якобы именно Андрей Ширман (настоящее имя DJ Smash) нанес настолько мощный удар, что глава федерации смешанных боевых искусств оказался на полу.
"Там, я так понимаю, какой-то конфликт уже шел, DJ Smash уже в окружении кого-то стоял. Я увидел все, когда Ванкевич уже лежал на полу. Я спрашивал его: „За что прилетело?“ Но он сказал, что сам не понимает", - цитирует Телепнева Ura.ru.
После драки Ванкевич ответственно и рассудительно поехал снимать побои и писать заявление в полицию на господина Ширмана. Со слов того же Телепнева, правоохранительные органы возбудили дело. Правда, имя музыканта в нем не упоминается, поскольку Ванкевич испугался (опять же, со слов Телепнева) расправы, так как ему якобы поступают угрозы в соцсетях.
Напомним, инцидент случился в ночь на 10 февраля в одном из ночных баров Перми. Депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев избил DJ Smash за отказ сделать с ним селфи, после чего тот попал на больничную койку с переломом челюсти и другими травмами. О том, кто кого избил на самом деле, красноречиво говорит видео, опубликованное Ширманом в своем Instagram сразу после инцидента.
‼️Телепнев Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, так же глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоём со своим трусливым дружком (в группе лиц) будучи в не трезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15чел) в ночном клубе «Дом Культуры» сломал челюсть, и нанёс черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоём ногами моего друга и коллегу @djsmash за то, внимание: что он отказался сделать фото на память !!! Так вот ПЕТУШОК ты ё****ый, ты же профессионал ?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, ещё и добил вдвоем ногами !!! Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу что бы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну @djsmash являясь успешным артистом) знали какой гнилой ПИДАРАСТ живёт у них в городе. Что бы в Москве обратили внимание на члена, региональной партии, что бы может быть губернатор Пермского края - Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации.
Скандал получил огласку после того, как Тимати опубликовал в своем микроблоге фото избитого друга и открыто назвал обидчика.
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