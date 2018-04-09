Пермский экс-депутат из нашумевшего дела неожиданно пошел в атаку

Бывший народный избранник Заксобрания Пермского края Александр Телепнев решил одержать волевую победу в медийном скандале с участием известного диджея Smash. После того, как на Телепнева завели уголовное дело за избиение музыканта, тот решил выложить, как говорится, карты на стол.

По словам Плетнева, в злополучный вечер 9 февраля в ночном "ДК" действительно произошла драка, но пострадал в ней не DJ Smash, а директор краевой федерации MMA Сергей Ванкевич, друг тогдашнего депутата. Якобы именно Андрей Ширман (настоящее имя DJ Smash) нанес настолько мощный удар, что глава федерации смешанных боевых искусств оказался на полу.

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"Там, я так понимаю, какой-то конфликт уже шел, DJ Smash уже в окружении кого-то стоял. Я увидел все, когда Ванкевич уже лежал на полу. Я спрашивал его: „За что прилетело?“ Но он сказал, что сам не понимает", - цитирует Телепнева Ura.ru.

После драки Ванкевич ответственно и рассудительно поехал снимать побои и писать заявление в полицию на господина Ширмана. Со слов того же Телепнева, правоохранительные органы возбудили дело. Правда, имя музыканта в нем не упоминается, поскольку Ванкевич испугался (опять же, со слов Телепнева) расправы, так как ему якобы поступают угрозы в соцсетях.

Напомним, инцидент случился в ночь на 10 февраля в одном из ночных баров Перми. Депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев избил DJ Smash за отказ сделать с ним селфи, после чего тот попал на больничную койку с переломом челюсти и другими травмами. О том, кто кого избил на самом деле, красноречиво говорит видео, опубликованное Ширманом в своем Instagram сразу после инцидента.

Скандал получил огласку после того, как Тимати опубликовал в своем микроблоге фото избитого друга и открыто назвал обидчика.

