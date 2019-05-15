Лобода снялась раздетой у зеркала

Артистка выложила новое откровенное фото

Светлана Лобода, судя по всему, любит удивлять публику. Чтобы добиться такого эффекта, она часто размещает в соцсетях кадры, на которых показана оголенной. На новом снимке, попавшем в сторис Instagram, у звезды тоже довольно соблазнительный вид.

Певица изображена у зеркала. Она стоит, приподнявшись на носочки, спиной к камере. Волосы распущены. Из одежды на ней лишь короткая юбчонка и нечто пышное, напоминающее топ из жабо.

Иногда артиска публикует и откровенно странные фото. При этом ее нередко ругают за эксперименты с внешностью.

До "голого" кадра Светлана поместила видео, которое навело фанатов на подозрение. Они тут же решили, что Лобода в очередной раз увеличила губы.

В ролике они выглядят очень неестественно и кажутся сильно распухшими. А глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

Исполнительница песен "Твои глаза" и "Парень" снова посетила кабинет пластического хирурга, решили подписчики. И эта догадка пришлась им не по душе.

В самом начале карьеры, когда певица выступала в составе группы "ВИА Гра", у нее было абсолютно другое лицо. К тому же звезду помнят шатенкой с очень длинными волосами, что подтверждают старые снимки, опубликованные в интернете в тот период.

За последнее время Лобода не раз показывалась в провокационном виде. Она трогала интимное место, развалившись в развязной позе, обнажала грудь, напоказ выставляла ее в постели и покоряла роскошными формами. Это возбуждало фанатов и бесило недругов.