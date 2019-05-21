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Лободу застукали в объятиях очень странного друга

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Известная артистка удивила видом и признанием

Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый снимок. На нем звезда изображена с приятелем.

У мужчины черная борода и необычного цвета волосы, смахивающие на парик. Он положил руку на плечо артистке и склонил к ней голову.

"На фоне друга стараюсь выглядеть прилично", – сообщила певица, дав понять, что с нею рядом – известный грузинский дизайнер Бичолла.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Фанаты не оставили кадр без внимания и поделились впечатлениями. Одни гадали, кто показан на фото с артисткой и недоумевали:

"Он очень странный", "Я думал это Филипп Киркоров", "Что за друг? Оригинально!", "Похож на того чудика из прикола "Но это не точно", "Что за чел"

Некая поклонница решила, что Светлана снималась "на фоне подруги". Другие восхищались.

"Такие модные", "На стиле", "Крутые", "Суперские", "Мои вы хорошенькие!", "Ааа какие классные", "Друг бомбический у Вас, но Вы круче", .

– похвалили такие, отдавая предпочтение Лободе. 

Откликнулся и сам приятель звезды. "О да, мадам!" – написал он.

Кто-то спросил: "А если не прилично?". Видимо, намекнул на то, что Светлана часто предстает в более провокационном виде, чем на этом снимке.

Не так давно она разделась у зеркала. Перед тем снялась в такой развязной позе, что фанаты возмутились. Ранее оголила грудь и изогнулась в прозрачном платье.

В общем, шокировать украинская артистка умеет. Удивила и теперь.

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Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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