Плетка, скелет и пистолет: Лобода зажгла в сексуальном наряде

Певица довела фанатов до экстаза танцами на столе

Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое видео. На нем она изображена не только в эротичном наряде, но и в костюме скелета.

Вокруг сексуально танцуют полураздетые девушки, одна из них с плеткой в руках, раздвигая ноги, лихо отплясывает на столе. В одном из эпизодов хмурый незнакомец направляет на "суперзвезду" пистолет.

Как дала понять артистка, ролик – это тизер на вклип к ее песне "Пуля дура". Ее премьера, судя по записи, пройдет скоро.

Эмоции поклонников зашкалили.

"Роскошно", "Это просто 🔥🔥🔥🔥🔥!!!!!", "Сначала чуть от неожиданности снова инфаркт не случился", "Какой кайф 😍🔥", "Это шедеврище!", "ШИКАРНО !!! ОГОНЬ !!! КАК ВСЕГДА !!!🔥🔥🔥", "Космос💥💥💥😘", "Просто оооочень круто"

– бурно поделились впечатлениями фанаты. Многие, по их словам, сильно жаждут посмотреть, услышать. Они отметили:

"Светааааааа♥️ Сказать, что ждем – ничего не сказать💣 Как всегда, взрываем хит-парады♥️🔥😏", "Чую гениальную работу".

Летом певица выступит на заключительном концерте фестиваля "Жара" в столице Азербайджана Баку.

“Друзья, этот выстрел уже навылет! Потому что все люди как люди, а она – суперзвезда! Неподражаемая, стильная LOBODA... на сцене фестиваля ЖАРА 28 июля!!!”, - сообщается в Instagram мероприятия.

Ранее украинская артистка удивила фанатов, показавшись в объятиях "очень странного" друга, возбудила, снявшись раздетой у зеркала. До этого разожгла страсти кадром, на котором касается интимного места и пощекотала нервы, сбросив белье. Эпатажа ей не занимать...