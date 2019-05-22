Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Плетка, скелет и пистолет: Лобода зажгла в сексуальном наряде

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица довела фанатов до экстаза танцами на столе

Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое видео. На нем она изображена не только в эротичном наряде, но и в костюме скелета.

Вокруг сексуально танцуют полураздетые девушки, одна из них с плеткой в руках, раздвигая ноги, лихо отплясывает на столе. В одном из эпизодов хмурый незнакомец направляет на "суперзвезду" пистолет.

Как дала понять артистка, ролик – это тизер на вклип к ее песне "Пуля дура". Ее премьера, судя по записи, пройдет скоро.

Эмоции поклонников зашкалили. 

"Роскошно", "Это просто 🔥🔥🔥🔥🔥!!!!!", "Сначала чуть от неожиданности снова инфаркт не случился", "Какой кайф 😍🔥", "Это шедеврище!", "ШИКАРНО !!! ОГОНЬ !!! КАК ВСЕГДА !!!🔥🔥🔥", "Космос💥💥💥😘", "Просто оооочень круто"   

 – бурно поделились впечатлениями фанаты. Многие, по их словам, сильно жаждут посмотреть, услышать. Они отметили:

"Светааааааа♥️ Сказать, что ждем – ничего не сказать💣 Как всегда, взрываем хит-парады♥️🔥😏", "Чую гениальную работу".

Летом певица выступит на заключительном концерте фестиваля "Жара" в столице Азербайджана Баку.

“Друзья, этот выстрел уже навылет! Потому что все люди как люди, а она – суперзвезда! Неподражаемая, стильная LOBODA... на сцене фестиваля ЖАРА 28 июля!!!”, - сообщается в Instagram мероприятия. 

Ранее украинская артистка удивила фанатов, показавшись в объятиях "очень странного" друга, возбудила, снявшись раздетой у зеркала. До этого разожгла страсти кадром, на котором касается интимного места и пощекотала нервы, сбросив белье. Эпатажа ей не занимать...

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей