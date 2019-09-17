"Натуральный блондин" не удержался и засветился среди поклонников балерины

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото своей киски. И открыла комментарии, чем подписчики остались довольны. Выразил чувства и певец Николай Басков, правда, без слов.

Под снимком любимца Лакки (там изображен именно он) артистка поделилась опытом содержания мурлык. Она рассказала, что все когда-либо живущие у нее белые котики "любили отдыхать на балетных пачках, может, понимая", какая для нее "это большая ценность", и попросила поклонников рассказать о своих питомцах.

Мяука в кадре вольготно расположился на наряде балерины. Он лежал, слегка прижмурив глаза и вытянув все четыре лапы.

Поклонники отозвались на слова Анастасии, поделившись своими историями отошений с кисками. А владелец "золотого голоса", будто потеряв дар речи от восторга, поставил "лайк".

Не забыли высказаться в соцсети и о самой Волочковой, отметив, что ее популярность упала:

"Вообще стала не интересна. Скукота", "Нет такого треша в комментах... Настя уходит в тень, пока опять не поднимет рейтинг с каким-нибудь мужчиной с носками к лицу и т.д.), вот и комменты открыла – посмотреть, упала ее популярность или нет... судя по комментам, упала ! Жги, Настя, рейтинг надо поднимать опять", "Печальные признаки увядания и пенсии: с родней разосралась, мастер-классы лежачие, встает рано (как бабули), любовь к коту и, конечно же, мемуары в 150-й вариации. Все признаки налицо. Печально", "Ужас!!! "Великая балерина"... уже не знает, как привлечь к себе внимание!.. посты глупые!.. как и сама "балерина"!.. лучше бы... пописал на тебя!.. может быт, помогло бы!.. хотя уже вряд ли!!!".

Некоторые возмущались. "А зачем комменты открыла?.. Ясно же, что не о кошке тебе интересно узнать...Ждешь, что будут нахваливать тебя про книжку твою и "Лебедя" у Малахова?.. Книжка твоя никому не нужная ладно!... Но балет зачем позоришь?...От твоего топорного "Лебедя" народ выпал в осадок!...Тебе только в низкосортными клубах махать правой ногой", "Смотрим, как пикирует бывшая балерина в алкояму", – написали такие.

Одна дама заявив, что "дело не в котике", сообщила: "Чувствую, Настя хочет услышать реакцию людей на отказ "Лебедя" Собчак... Настя, Вы же специально раскачали эту тему, хотя могли бы и промолчать... Тоже пиаритесь".

Ранее Анастасия Волочкова, которая отказалась от приглашения на свадьбу Ксении Собчак, разнесла невесту в пух и прах. Она заявила, что торжество телеведущей – пиар и что та якобы хотела подставить ее.

При этом звезда сама не раз выставляла себя в невыгодном свете – то покажется в купели после ужина с шампансикм и огурцами, то снимется так, что у нее на лице появятся странные пятна, то засветит пельмешки после долгой голодовки...