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"Это оргазм": стонущую Королеву сняли на видео

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Мужчин впечатлил прибор, доставивший наслаждение знаменитой "русалке"

Наташа Королева, в то время пока муж ложится на чужую грудь и развлекается с другими, доставила себе удовольствие. На выложенном в соцсети видео, она, запрокинув голову и закрыв глаза, изгибалась и стонала. Поклонники остались довольны. 

"Друзья, хочу с Вами поделиться такой кайфушкой, которую мне подарили... После долгих перелетов затекает шея, а здесь просто спасение... мега-классная штука, которую можно не только на шею, но и на ноги, на руки, на животик. Ооо, какой кайф", – делилась певица ощущениями, демонстрируя применение вещи. А под роликом пояснила, что "очень крутую штучку", "офигенный гаджет – массажер для шеи" ей подарила подружка.

В соцсети, отметив, что у артистки "красивая гладкая шея", стали хвалить ее прелести и подарок, спрашивая, где его можно достать. У некоторых возникли и более интимные ассоциации:

"О, божечки... это оргазм!", "Кайф", "Аж мурашки побежали", "Лапочка такая", "Очень крутая штучка", "Класс", "Тоже такой хочу", "Вещь", "Да, штучка интересная, особенно твоя грудь, ммм",  "Вроде бы в ролике ничего особенного. Но оторваться просто невозможно. Сколько же искренности, доброты и харизмы в этой потрясающей девушке".

Мужчины тоже не остались в стороне. "Хороший прибор... но есть штучки поинтереснее!"  "Наташенька давай я сделаю тебе массаж! И буду делать каждый день", – написали они.

Ранее задорная Наташа Королева, занимаясь йогой на пляже у отеля в красном купальнике снялась в соблазнительной позе, эротично танцевала в мини, сексуально изгибалась и вертела ягодицами

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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