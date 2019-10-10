Мужчин впечатлил прибор, доставивший наслаждение знаменитой "русалке"

Наташа Королева, в то время пока муж ложится на чужую грудь и развлекается с другими, доставила себе удовольствие. На выложенном в соцсети видео, она, запрокинув голову и закрыв глаза, изгибалась и стонала. Поклонники остались довольны.

"Друзья, хочу с Вами поделиться такой кайфушкой, которую мне подарили... После долгих перелетов затекает шея, а здесь просто спасение... мега-классная штука, которую можно не только на шею, но и на ноги, на руки, на животик. Ооо, какой кайф", – делилась певица ощущениями, демонстрируя применение вещи. А под роликом пояснила, что "очень крутую штучку", "офигенный гаджет – массажер для шеи" ей подарила подружка.

В соцсети, отметив, что у артистки "красивая гладкая шея", стали хвалить ее прелести и подарок, спрашивая, где его можно достать. У некоторых возникли и более интимные ассоциации:

"О, божечки... это оргазм!", "Кайф", "Аж мурашки побежали", "Лапочка такая", "Очень крутая штучка", "Класс", "Тоже такой хочу", "Вещь", "Да, штучка интересная, особенно твоя грудь, ммм", "Вроде бы в ролике ничего особенного. Но оторваться просто невозможно. Сколько же искренности, доброты и харизмы в этой потрясающей девушке".

Мужчины тоже не остались в стороне. "Хороший прибор... но есть штучки поинтереснее!" "Наташенька давай я сделаю тебе массаж! И буду делать каждый день", – написали они.

Ранее задорная Наташа Королева, занимаясь йогой на пляже у отеля в красном купальнике снялась в соблазнительной позе, эротично танцевала в мини, сексуально изгибалась и вертела ягодицами