Зажигательные создали новую жизнь

На записи музыкальной программы, где выступала украинская певица Верка Сердючка, случился неожиданный казус: у одной из зрительниц начались схватки. Роды начались раньше срока, и женщина по имени Татьяна стала счастливой мамой малышки Екатерины.

Как сообщает ТСН, девочка появилась на свет на месяц раньше срока – видимо, не смогла усидеть у мамы в животике, услышав зажигательные песни Сердючки. Билет на концерт беременной женщине подарили ее подруги – им хотелось, чтобы Татьяна немного развеялась. Однако у ребенка был свой план, который он успешно претворил в жизнь.

Счастливая мама считает, что ее дочь обязательно будет петь и танцевать – не случайно же она решила появиться на свет во время концерта.

Ранее сообщалось, что шоумен Андрей Данилко, более известный как певица Верка Сердючка, отказался от участия в популярном украинском шоу, сославшись на проблемы со здоровьем.

