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На концерте Сердючки родилась девочка

Прямо на концерте: у Сердючки родилась девочка
Верка Сердючка. Фото: www.globallookpress.com
Зажигательные создали новую жизнь

На записи музыкальной программы, где выступала украинская певица Верка Сердючка, случился неожиданный казус: у одной из зрительниц начались схватки. Роды начались раньше срока, и женщина по имени Татьяна стала счастливой мамой малышки Екатерины.

Как сообщает ТСН, девочка появилась на свет на месяц раньше срока – видимо, не смогла усидеть у мамы в животике, услышав зажигательные песни Сердючки. Билет на концерт беременной женщине подарили ее подруги – им хотелось, чтобы Татьяна немного развеялась. Однако у ребенка был свой план, который он успешно претворил в жизнь.

Счастливая мама считает, что ее дочь обязательно будет петь и танцевать – не случайно же она решила появиться на свет во время концерта. 

Ранее сообщалось, что шоумен Андрей Данилко, более известный как певица Верка Сердючка, отказался от участия в популярном украинском шоу, сославшись на проблемы со здоровьем.

Валентина МАЙОРОВА

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