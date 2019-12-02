Звезда протянула руку помощи затравленной актрисе

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки резко высказалась о скандале, вспыхнувшем после того, как Кристина Асмус снялась в откровенной сцене.

"Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта", -

разгневанно написала Канделаки в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

По мнению телезвезды, никто из тех, кто подвергается травле в Сети, не заслуживает такого отношения к себе.

"Как можно заставить людей отвечать за свое поведение в Сети, если не наказывать их там, где слова очевидно нарушают закон?" -

задалась вопросом Тина.

Канделаки напомнила, что потоки негативных комментариев могут нанести страшный вред: к примеру, в Республике Корея из-за вспыхнувшей в Сети травли этой осенью ушли из жизни 2 звезды южно-корейской поп-музыки: Солли и ее подруга Гу Хара.

Кристина Асмус попала в настоящий секс-скандал из-за съемок в слишком откровенной сцене в фильме "Текст". Актриса призналась, что получает угрозы от неадекватных личностей.

