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В эротичном белье и без него: самые откровенные фото Шейк

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Супермодель, которую признали самой сексуальной женщиной России в 2019 году, не раз оголяла роскошное тело

Ирина Шейк блистает прелестями не только на подиуме, но и в интернете. Благодаря яркой внешности и ракскованности одна из самых сексуальных знаменитостей не раз производила фурор. Дамы стремятся достичь таких форм, как у нее, а мужчины без ума от внешности звезды. 

Сама модель уверена в собственной неотразимости, поэтому без стеснения делится в Инстаграм откровенными кадрами. Не так давно она снялась в золотом металлическом боди. Увидев ее гибкую фигуру, соблазнительную грудь и упругие ягодицы, многие поклонники лишились покоя.

Как-то "самая сексуальная женщина 2019 года" взбудоражила интернет-пользователей провокационным селфи. На снимке она запечатлена в прозрачных кофте и бюстгальтере, сквозь который ее голая грудь была видна в мельчайших подробностях.

По подиуму горячая брюнетка ходит без нижнего белья. Как-то она выложила в соцсети фото и видео, на котором  дефилировала в красном мини-платье, подчеркивающем стройные и высокие ноги, с глубоким разрезом, из которого виднелась обнаженная грудь.

Ранее Ирина Шейк поделилась в соцсети эротичным кадром, на котором позировала в красном лифчике, выгодно подчеркнувшем бюст.

Фоторепортаж
Чувственные и сексуальные: названы самые горячие российские звезды
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Любовь Аксенова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вики Одинцова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Яна Кошкина. Фото: пресс-служба
Полина ДОРОЖКИНА

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