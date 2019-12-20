Супермодель, которую признали самой сексуальной женщиной России в 2019 году, не раз оголяла роскошное тело

Ирина Шейк блистает прелестями не только на подиуме, но и в интернете. Благодаря яркой внешности и ракскованности одна из самых сексуальных знаменитостей не раз производила фурор. Дамы стремятся достичь таких форм, как у нее, а мужчины без ума от внешности звезды.

Сама модель уверена в собственной неотразимости, поэтому без стеснения делится в Инстаграм откровенными кадрами. Не так давно она снялась в золотом металлическом боди. Увидев ее гибкую фигуру, соблазнительную грудь и упругие ягодицы, многие поклонники лишились покоя.

Как-то "самая сексуальная женщина 2019 года" взбудоражила интернет-пользователей провокационным селфи. На снимке она запечатлена в прозрачных кофте и бюстгальтере, сквозь который ее голая грудь была видна в мельчайших подробностях.

По подиуму горячая брюнетка ходит без нижнего белья. Как-то она выложила в соцсети фото и видео, на котором дефилировала в красном мини-платье, подчеркивающем стройные и высокие ноги, с глубоким разрезом, из которого виднелась обнаженная грудь.

Ранее Ирина Шейк поделилась в соцсети эротичным кадром, на котором позировала в красном лифчике, выгодно подчеркнувшем бюст.