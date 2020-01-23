Украинская певица без стеснения демонстрирует обнаженное тело

Настя Каменских отдыхает в Мексике и не устает радовать поклонников пикантными снимками. Горячая звезда часто демонстрирует загорелое тело в бикини и откровенных нарядах, вызывая неподдельный восторг у Инстаграм-пользователей.

Украинская певица не стесняется своей фигуры, что доказала, шокировав смелой фотографией. Каменских снялась полностью обнаженной, сидя на качелях. Пышные ягодицы артистки произвели впечатление на подписчиков, многие сравнили ее с американской звездой Ким Кардашьян. "Красивый задний бамер", "Молодец, так держать. Нужно больше обнаженки!", "Богиня", – писали ей в комментариях.

На курорте Каменских не только отдыхала, но и работала – так, она снялась в эротической фотосессии для известного журнала. Загорелое тело на фотографии подчеркивало обтягивающее платье певицы. "Вот же ж Потапчику свезло", – позавидовали мужу артистки в Сети.

Чтобы поддерживать себя в форме, певица регулярно занимается спортом даже на отдыхе. И для пробежки тоже выбирает откровенные наряды. Недавно она опубликовала снимок, на котором показана в спортивном лифчике и коротких шортах, едва прикрывающих ее ягодицы.

Артистка также показывает, как проводит время с супругом. Как-то они катались на велосипедах, и Настя для прогулки выбрала кружевной лифчик.

После развлечений с мужем певица опубликовала новое пикантное видео, где она гладит себя под душем. "Восхитительная женщина", "Какая соблазнительная девушка", "Просто секси", – пришли в восторг от поста Анастасии ее поклонники.

Ранее Каменских снялась в черном бикини на пляже среди пальм, высоко натянув крошечные трусы на мокрое тело.