Артист считает, что бороться с паникой и эпидемией поможет юмор

Евгений Петросян открыто шутит о коронавирусе. В "Инстаграм" народный артист России решил запустить флешмоб и создал подборку забавных шуток о COVID-19 на актуальную тему.

Он уверен, что лучший способ борьбы с эпидемией – это юмор. А ирония, по его мнению, поможет легче пережить такой непростой для всех период.

"Карантин – это военные сборы диванных войск!", "Судя по количеству мемов и приколов, такой забавной пандемии еще не было", "Смех убивает страх", – представил юморист свою коллекцию высказываний.



На оригинальный пост отреагировали и некоторые звезды шоу-бизнеса. Отметки "нравится" поставили певица Валерия, артисты шоу "50 оттенков смешного" Александр Морозов и Михаил Белов.

Коллега Петросяна по цеху – постоянный участник передачи "Аншлаг" Сергей Дроботенко – выложил на своей странице подобный пост. И написал к нему забавный призыв: "Ударим смехом по панике! Скажи гречке: "Не люблю".

Недавно Евгений Ваганович принял участие во флешмобе, который запустили дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. В видео с названием "Оборона от короны" юморист вымыл руки с мылом и призвал поклонников тщательнее соблюдать меры личной гигиены.

Сейчас Петросян находится дома на карантине. Недавно он вернулся из путешествия по ОАЭ, где побывал с молодой женой.