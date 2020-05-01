Телеведущая решила приобрести дом в Америке

Одному из самых известных докторов страны – Елене Малышевой – понадобились деньги. Причем ни на что-нибудь, а на дом в пригороде Нью-Йорка. Для погашения задолженностей за элитное жилье телеведущей нужны были средства, и она решила взять кредит. Выплачивать его Елена планирует до 2046 года, информирует Телеграм-канал "Mash".

Новости об особняке доктора просачивались в СМИ и раньше. Дом в штате Нью-Джерси стоит, в общей сложности, 6 миллионов долларов. Первый кредит на погашение суммы за элитное жилье Малышева оформила еще в 2016 году.

Ранее "Утро.ру" опубликовало материал о доходах теледоктора, где постаралось разобраться, как ведущей удалось сколотить внушительный капитал за весьма непродолжительный срок.