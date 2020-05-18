Возлюбленная Хоакина Феникса находится на 6 месяце беременности

Звезда фильма "Джокер" скоро впервые станет отцом. Такими сведениями поделились журналисты издания Page Six.

Отмечается, что недавно невесту Хоакина Феникса Руни Мара заметили в мешковатой одежде. По данным СМИ, актриса находится на 6 месяце беременности. Коронавирус пара переживает в своем доме в Лос-Анджелесе. Комментариев по поводу ребенка звезды не дают.

Напомним, что пара заявила о себе в 2017 году. Хоакин Феникс подтвердил, что живет со своей избранницей. Актеры обручились в 2019 году после трех лет отношений.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как "Девушка с татуировкой дракона", "Она" и "Социальная сеть". Звездным образом для Хоакина Феникса стал Джокер, которого он сыграл в одноименном фильме 2019 года. За воплощение роли злодея вселенной комиксов актер получил "Оскар". Кроме того, Феникс снялся в лентах "Отель "Руанда"", "Таинственный лес", "Переступи черту", "Любовники", "Гладиатор" и другие.

Пока голливудские пары укрепляют свои отношения, звезды российского шоу-бизнеса, напротив, активно расстаются. Супруга популярного актера Павла Прилучного Агата Муцениеце официально подала на развод и запретила своим подписчикам спрашивать ее о супруге.