Артист умер в возрасте 94 лет

Франция потеряла одного из самых популярных актеров. Мишель Пикколи скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщили родные.

Пикколи успел сняться более чем в 200 фильмах. Славу ему принесла картина "Презрение" Жан-Люка Годара. Актер был несколько раз награжден премией "Сезар".

Родился Пикколи в семье итальянских музыкантов. Первую роль в кино сыграл в 1945 году. Его дебют случился в ленте "Колдовство". Другие известные роли Пикколи – в фильмах "Любовный недуг", "Румба", "Сто и одна ночь Симона Синема", информирует BFM TV.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти еще одного известно актера итальянского происхождения.