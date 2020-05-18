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Скончался популярный актер

Артист умер в возрасте 94 лет

Франция потеряла одного из самых популярных актеров. Мишель Пикколи скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщили родные. 

Пикколи успел сняться более чем в 200 фильмах. Славу ему принесла картина "Презрение" Жан-Люка Годара. Актер был несколько раз награжден премией "Сезар". 

Родился Пикколи в семье итальянских музыкантов. Первую роль в кино сыграл в 1945 году. Его дебют случился в ленте "Колдовство". Другие известные роли Пикколи – в фильмах "Любовный недуг", "Румба", "Сто и одна ночь Симона Синема", информирует BFM TV. 

Напомним, что сегодня стало известно о смерти еще одного известно актера итальянского происхождения.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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