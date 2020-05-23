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Серябкина поделилась подробностями тяжелого расставания с продюсером

Серябкина поделилась подробностями тяжелого расставания с продюсером
Ольга Серябкина. Фото: страница Ольги Серябкиной в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/seryabkina/)
Отношения певицы и Максима Фадеева закончились год назад

Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина наконец решилась раскрыть подробности своего расставания с популярным продюсером. Отношения между артисткой и Максимом Фадеевым завершились год назад. После этого бизнесмен распустил свой бренд MALFA. 

Спустя столько времени исполнительница решилась рассказать, кто принял решение о разрыве. "Врать не буду, это был Максим", – поделилась Ольга Серябкина в эфире передачи "Вечерний Ургант". Звезда уточнила, что между нею и Фадеевым существовали всегда только деловые отношения, несмотря на домыслы фанатов. 

В настоящий момент жизнь певицы идет своим чередом, она уже нашла новую студию записи и продолжает трудиться. Ради работы Серябкина даже вернулась в столицу из-за города, несмотря на карантин. Исполнительница не забывает радовать своих поклонников красивыми снимками. Недавно она опубликовала фото в одном одеяле. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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