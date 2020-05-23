Отношения певицы и Максима Фадеева закончились год назад

Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина наконец решилась раскрыть подробности своего расставания с популярным продюсером. Отношения между артисткой и Максимом Фадеевым завершились год назад. После этого бизнесмен распустил свой бренд MALFA.

Спустя столько времени исполнительница решилась рассказать, кто принял решение о разрыве. "Врать не буду, это был Максим", – поделилась Ольга Серябкина в эфире передачи "Вечерний Ургант". Звезда уточнила, что между нею и Фадеевым существовали всегда только деловые отношения, несмотря на домыслы фанатов.

В настоящий момент жизнь певицы идет своим чередом, она уже нашла новую студию записи и продолжает трудиться. Ради работы Серябкина даже вернулась в столицу из-за города, несмотря на карантин. Исполнительница не забывает радовать своих поклонников красивыми снимками. Недавно она опубликовала фото в одном одеяле.