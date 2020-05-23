Певец уверен, что дело в творческой личности артистки

Исполнитель Прохор Шаляпин прокомментировал едкое высказывание звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной в его адрес. Актриса заявила, что считает шоумена сумасшедшим, и опровергла все слухи о романе с мужчиной.

Шаляпин объяснил, что все дело в эксцентричной натуре Светличной. Он уверен, что у творческих людей бывают подобные эмоциональные всплески, поэтому не злится на свою знакомую. К тому же, не стоит забывать о солидном возрасте актрисы. Ей исполнилось 80 лет, а на момент общения с Шаляпиным Светличной было чуть больше 70.

"Ей приснился сон, в котором я ее пытался задушить. И из-за этого сна она перестала со мной общаться. Ей показалось, что я хочу ее убить", – объяснил Шаляпин в интервью "Комсомольской правде".

Отметим, что исполнитель до сих пор испытывает теплые чувства к Светлане Светличной. Они тесно общались порядка двух лет, а потом резко перестали поддерживать отношения. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у звезд был роман, однако артистка в жесткой форме опровергла слухи, назвав Шаляпина сумасшедшим.