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Шаляпин нашел причину ненависти Светличной

Шаляпин нашел причину ненависти Светличной
Прохор Шаляпин. Фото: личная страница певца в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/shalyapin_official/)
Певец уверен, что дело в творческой личности артистки

Исполнитель Прохор Шаляпин прокомментировал едкое высказывание звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной в его адрес. Актриса заявила, что считает шоумена сумасшедшим, и опровергла все слухи о романе с мужчиной. 

Шаляпин объяснил, что все дело в эксцентричной натуре Светличной. Он уверен, что у творческих людей бывают подобные эмоциональные всплески, поэтому не злится на свою знакомую. К тому же, не стоит забывать о солидном возрасте актрисы. Ей исполнилось 80 лет, а на момент общения с Шаляпиным Светличной было чуть больше 70. 

"Ей приснился сон, в котором я ее пытался задушить. И из-за этого сна она перестала со мной общаться. Ей показалось, что я хочу ее убить", – объяснил Шаляпин в интервью "Комсомольской правде". 

Отметим, что исполнитель до сих пор испытывает теплые чувства к Светлане Светличной. Они тесно общались порядка двух лет, а потом резко перестали поддерживать отношения. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у звезд был роман, однако артистка в жесткой форме опровергла слухи, назвав Шаляпина сумасшедшим. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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