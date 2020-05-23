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"Готова была приехать": Бузова поблагодарила спецслужбы за работу

"Готова была приехать": Бузова поблагодарила спецслужбы за работу
Ольга Бузова. Фото: официальный аккаунт Ольги Бузовой в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/buzova86/)
Певица перенервничала из-за ситуации с захватом банка в Москве

Ольга Бузова записала обращение к своим поклонникам после новости о том, что преступник, оказавшийся в здании на Земляном валу, требует ее приезда. Девушка заверила, что была готова появится по нужному адресу в любой момент, если бы правоохранительные органы ее попросили.

На записи, которую опубликовала исполнительница и телеведущая, видно, что звезда очень нервничала. Ольга заикалась, голос ее дрожал. 

"Слава богу, что этот ужас закончился. И я выяснила сейчас, что ни один человек не пострадал. Наши спецслужбы сработали просто идеально. Спасибо им за это большое", – сказала исполнительница хита "Водица". 

Напомним, что захвативший банк высказал свои требования к правоохранительным органам далеко не сразу. Наконец, Алексей Барышников заявил, что хотел бы видеть Ольгу Бузову, потому что она, якобы, у него "что-то уркала". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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