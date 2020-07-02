"Сердце разрывалось": солист "Самоцветов" умер после ссоры с женой

"Сердце разрывалось": солист "Самоцветов" умер после ссоры с женой
Александр Барыкин. Фото: www.globallookpress.com
Всплыли подробности личной жизни советского певца

Александр Барыкин всегда был в центре внимания женщин, но отношения с противоположным полом у него не всегда складывались. Друзья певца и вовсе считают, что именно супруги погубили его – в 2011 г. артист умер.

По словам художника Константина Мирошника, молодая жена музыканта Нелли Власова измотала его своим поведением. Например, однажды перед концертом они ругались по телефону – супруга требовала, чтобы певец продвигал ее, а он отказывался. Спустя несколько часов Александр Барыкин скончался в больнице.

"Когда Нелли загуляла, возвращалась домой пьяная, АлБар ждал ее! Ужас, что творилось: у него сердце разрывалось от происходящего",

– добавил Константин Мирошник.

Артист пытался вернуться к первой супруге Галине, которую он обеспечивал, однако та принять его отказалась. Были в жизни певца и непростые отношения с Леной Лениной. Как вспоминает друг музыканта, в квартире светской львицы у исполнителя даже была своя комната, однако и эти отношения не сложились.

Они вместе ходили на светские мероприятия и много общались, но бывший участник группы "Самоцветы" побаивался эпатажную блондинку, а когда начал ухаживать за ней, намекая на близкие отношения, то получил от ворот поворот, рассказал "Собеседнику" приятель певца.

Строить отношения с состоятельными женщинами, которые были его поклонницами, Александр Барыкин не хотел.

Напомним, Александр Барыкин умер 26 марта 2011 г., не дожив до своего 60-летия. Причиной смерти известного советского певца стал инсульт, который вызвали заболевание и чрезмерные нагрузки.

Дарья ПЕТРОВА

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