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Александр Барыкин всегда был в центре внимания женщин, но отношения с противоположным полом у него не всегда складывались. Друзья певца и вовсе считают, что именно супруги погубили его – в 2011 г. артист умер.
По словам художника Константина Мирошника, молодая жена музыканта Нелли Власова измотала его своим поведением. Например, однажды перед концертом они ругались по телефону – супруга требовала, чтобы певец продвигал ее, а он отказывался. Спустя несколько часов Александр Барыкин скончался в больнице.
"Когда Нелли загуляла, возвращалась домой пьяная, АлБар ждал ее! Ужас, что творилось: у него сердце разрывалось от происходящего",
– добавил Константин Мирошник.
Артист пытался вернуться к первой супруге Галине, которую он обеспечивал, однако та принять его отказалась. Были в жизни певца и непростые отношения с Леной Лениной. Как вспоминает друг музыканта, в квартире светской львицы у исполнителя даже была своя комната, однако и эти отношения не сложились.
Они вместе ходили на светские мероприятия и много общались, но бывший участник группы "Самоцветы" побаивался эпатажную блондинку, а когда начал ухаживать за ней, намекая на близкие отношения, то получил от ворот поворот, рассказал "Собеседнику" приятель певца.
Строить отношения с состоятельными женщинами, которые были его поклонницами, Александр Барыкин не хотел.
Напомним, Александр Барыкин умер 26 марта 2011 г., не дожив до своего 60-летия. Причиной смерти известного советского певца стал инсульт, который вызвали заболевание и чрезмерные нагрузки.
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