Экс-супруга решила раскрыть настоящую сущность отца ее ребенка

Александр Добровинский – известный адвокат, который на данный момент представляет потерпевшую сторону в скандальном деле Михаила Ефремова. Он защищает интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

Пока Добровинский занят судебными делами, его экс-супруга Любовь Боголюбова рассказывает на всю страну о минусах бывшего мужа. Она стала героиней программы "Эксклюзив" на Первом канале.

Добровинского и Боголюбову связывали не только личные взаимоотношения, но и совместный бизнес. В браке у пары появилась дочь Полина.

По словам Боголюбовой, бывший супруг подал иск в суд против собственной дочери.

"Он подал на Полину в суд о вселении в нашу квартиру, поскольку ребенок является ее собственником" – рассказала Любовь.

Любовь Боголюбова объяснила данный поступок тем, что Добровинский больше всего на свете любит только две вещи – деньги и себя.

Также сообщается, что ее родной сын Александр принял сторону Добровинского. По какой-то причине он выступил против матери.

Недавно выяснилось, что Александр Добровинский передал суду видео, на котором четко видно, как Ефремова вытаскивают с водительского кресла. Напомним, что сам актер отрицает свою причастность к трагедии. Он утверждает, что не помнит события того злосчастного дня.