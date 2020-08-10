Любит только деньги и себя: бывшая жена Добровинского жестко высказалась о юристе

Любит только деньги и себя: бывшая жена Добровинского жестко высказалась о юристе
Александр Добровинский. Фото: https://www.instagram.com/alexanderdobrovinsky/
Экс-супруга решила раскрыть настоящую сущность отца ее ребенка

Александр Добровинский – известный адвокат, который на данный момент представляет потерпевшую сторону в скандальном деле Михаила Ефремова. Он защищает интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

Пока Добровинский занят судебными делами, его экс-супруга Любовь Боголюбова рассказывает на всю страну о минусах бывшего мужа. Она стала героиней программы "Эксклюзив" на Первом канале.

Добровинского и Боголюбову связывали не только личные взаимоотношения, но и совместный бизнес. В браке у пары появилась дочь Полина.

По словам Боголюбовой, бывший супруг подал иск в суд против собственной дочери.

"Он подал на Полину в суд о вселении в нашу квартиру, поскольку ребенок является ее собственником" – рассказала Любовь.

Любовь Боголюбова объяснила данный поступок тем, что Добровинский больше всего на свете любит только две вещи – деньги и себя.

Также сообщается, что ее родной сын Александр принял сторону Добровинского. По какой-то причине он выступил против матери.

Недавно выяснилось, что Александр Добровинский передал суду видео, на котором четко видно, как Ефремова вытаскивают с водительского кресла. Напомним, что сам актер отрицает свою причастность к трагедии. Он утверждает, что не помнит события того злосчастного дня. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Политолог: Лукашенко силой захватывает власть

Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт

Рубль укрепится к осени

Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей