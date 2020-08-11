Певица уверяет, что ее заставили признать Крым украинским

Несколько дней назад появилась информация о том, что певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, была допрошена на украинской границе. По Сети распространилось видео, как на вопрос таможенников "Чей Крым?" она отвечает "украинский".

Данное видео вызвало шквал негатива. Комментаторы назвали певицу предательницей и начали всячески оскорблять ее.

Спустя несколько дней Глюкоза поделилась шокирующей историей в своем Инстаграм-аккаунте. Она объяснила, что на самом деле происходило на украинской границе.

О случившемся звезда решилась рассказать только сейчас. По словам Глюкозы, она была морально подавлена, поэтому ей потребовалось время на то, чтобы прийти в себя.

Певица сообщила, что приехала в Киев для того, чтобы навестить друзей и поработать над новой музыкой. Она не была на Украине больше трех лет, поскольку имела запрет на въезд в страну.

"Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию" – поделилась певица своими воспоминаниями о злосчастном дне.

Певицу допрашивали в течение 3-х часов. Как отметила Глюкоза, с ней обращались необоснованно грубо. Таможенники давили на нее, водили из комнаты в комнату и вели допрос на украинском языке – несмотря на то, что Чистякова-Ионова им не владеет.

Певица вспоминает, что во время допроса постоянно звучал вопрос "Чей Крым?". Таможенники хотели услышать однозначный ответ, чтобы в дальнейшем использовать его как провокацию. Видимо, им это удалось.

По словам певицы, этот инцидент потряс ее до глубины души. Она поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что жизнь продолжается.

Ранее "Утро.ру" опубликовало фрагмент допроса певицы.