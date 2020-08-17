Марк Варшавер не верит сплетням о своей подопечной

Недавно появились слухи о том, что действующая актриса театра "Ленком" Александра Захарова злоупотребляет алкоголем. Якобы, об этом сообщили главврач наркологической клиники и артистка Людмила Поргина.

По сообщениям СМИ, вдова Караченцова уличила Александру Захарову в пьянстве и посочувствовала ее судьбе. Мол, у женщины нет ни мужа, ни детей. Однако позже Людмила Андреевна заявила, что приписываемые ей слова – это чистой воды клевета.

Сама Александра Захарова не захотела комментировать данную ситуацию. Единственное, актриса сказала, что знает того, кто пустил про нее сплетни.

Руководитель "Ленкома" Марк Варшавер не остался в стороне и также высказался по этому поводу, пишет "Телепрограмма.про". От него удалось получить более развернутый комментарий.

По словам Варшавера, он шокирован подобными сплетнями и не верит в их достоверность.

"Для меня это нонсенс" – сказал Марк Варшавер.

Якобы, он ни разу не видел Александру Захарову с бокалом в руке. Также мужчина поспешил уверить, что весь коллектив театра во главе с руководством – люди непьющие.

Напомним, артистка является дочерью Марка Захарова, бывшего худрука и главного режиссера Московского театра имени Ленинского комсомола.

Недавно появилась новость о том, что актер Дмитрий Певцов заступился за Александру Захарову.