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Недавно появились слухи о том, что действующая актриса театра "Ленком" Александра Захарова злоупотребляет алкоголем. Якобы, об этом сообщили главврач наркологической клиники и артистка Людмила Поргина.
По сообщениям СМИ, вдова Караченцова уличила Александру Захарову в пьянстве и посочувствовала ее судьбе. Мол, у женщины нет ни мужа, ни детей. Однако позже Людмила Андреевна заявила, что приписываемые ей слова – это чистой воды клевета.
Сама Александра Захарова не захотела комментировать данную ситуацию. Единственное, актриса сказала, что знает того, кто пустил про нее сплетни.
Руководитель "Ленкома" Марк Варшавер не остался в стороне и также высказался по этому поводу, пишет "Телепрограмма.про". От него удалось получить более развернутый комментарий.
По словам Варшавера, он шокирован подобными сплетнями и не верит в их достоверность.
"Для меня это нонсенс" – сказал Марк Варшавер.
Якобы, он ни разу не видел Александру Захарову с бокалом в руке. Также мужчина поспешил уверить, что весь коллектив театра во главе с руководством – люди непьющие.
Напомним, артистка является дочерью Марка Захарова, бывшего худрука и главного режиссера Московского театра имени Ленинского комсомола.
Недавно появилась новость о том, что актер Дмитрий Певцов заступился за Александру Захарову.
Хотя заявлял, что впервые пошел на такой шаг