"Какая грация": Чехова показала глубокий вырез

"Какая грация": Чехова показала глубокий вырез
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Далеко не всем фанатам телеведущей пришлась по нраву ее новая фотография

Недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эффектным снимком в своем инстаграм-аккаунте. На нем звезда занимается йогой в обтягивающем черном костюме с глубоким вырезом.

Телеведущая приняла позу лотоса. Вырез специального костюма для йоги обнажил ее спину. На пояснице звезды можно увидеть замысловатую красивую татуировку.

Комментаторы по-разному оценили наряд Анфисы Чеховой. Поклонники завалили ее комплиментами: "Красавица", "Шикарно выглядите!", "Какая грация".

Но фото понравилось далеко не всем. Один из пользователей соцсети выразил недовольство татуировками на спине звезды. 

"Всё шикарно кроме татуировок. Я мент, и для меня они как красная тряпка на быка", – написал он (орфография и пунктуация сохранены). 

Чехова не постеснялась ответить фанату:

"Дорогой товарищ мент, я перед вами насильно ими не размахиваю. Не нравится – не смотрите!". 

Напомним, Анфиса Чехова растит сына Соломона. Отцом мальчика является актер Гурам Баблишвили. С ним звезда начала встречаться в 2009 году. Через три года у пары родился ребенок. Официально телеведущая вступила в брак лишь в 2015-м, а в 2017 году супруги развелись.

Ранее телеведущая поделилась еще одной фотографией в своих соцсетях. Она позировала без макияжа в шелковом платье. Фанаты обнаружили ее сходство с покойной Жанной Фриске.

Анастасия ГОРЮНОВА

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