Телеведущий захотел заниматься тем, что ему по душе

Телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал слухи вокруг ухода с Первого канала. В интервью Russia Today он рассказал, что стал ведущим нового шоу на ТНТ.

По словам мужа покойной певицы Жанны Фриске, ему пришлась по душе идея нового семейного шоу под названием "Ты как я".

"Для меня это программа мечты" – признался телеведущий.

Суть проекта "Ты как я" заключается в том, что звезды вместе со своими детьми соревнуются с соперниками. Среди заявленных гостей – Баста, Илья Соболев, Алексей Щербаков и другие. Премьера шоу ожидается шестого сентября.

На вопрос о слухах вокруг ухода с Первого канала Дмитрий Шепелев ответил достаточно резко.

"Мне, если честно, до всех нет никакого дела. И до догадок тоже" – высказался телеведущий.

Он добавил, что принял решение заниматься тем, что ему действительно интересно. Семейный формат передачи показался Шепелеву крайне выигрышным.

Напомним, новость об увольнении Дмитрия Шепелева с Первого канала появилась в феврале. Около трех лет телеведущий вел программу "На самом деле". Зимой он полностью разочаровался в формате ток-шоу, поэтому принял решение уйти.

Ранее стало известно, что Шепелев на три месяца пропал из всех соцсетей. Позже он дал о себе знать, опубликовав в "Инстаграм" пост о своем новом шоу на ТНТ.