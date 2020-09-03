Полина Фаворская выложила пикантный снимок в соцсети

Экс-солистка группы "Серебро" Полина Фаворская шокировала своих подписчиков откровенным фото. Девушка полностью обнажилась перед камерой и произвела настоящий фурор.

Будучи солисткой коллектива, Полина Фаворская часто участвовала в откровенных фотосессиях вместе с Ольгой Серябкиной и Екатериной Кищук. Покинув трио, девушка решила не изменять своим традициям. Она продолжила радовать пользователей Сети фотографиями в стиле "ню".

На последнем фото, опубликованном в "Инстаграм", Полина голышом убегает куда-то вдаль. Ее волнистые распущенные волосы развеваются на ветру, что придает изюминку образу. На данном снимке Фаворская чем-то напоминает булгаковскую Маргариту, рассекающую обнаженной после превращения в ведьму.

"Я хаос. Ты – мой фрактальный мир", – подписала кадр певица.

Интернет-пользователям снимок пришелся по душе. Они оценили фигуру экс-солистки "Серебра" и ее образ на снимке. Впрочем, некоторые дамы признались, что не осмелились бы на такую фотосессию.

"Это, конечно, очень, но мой бы меня убил за такое", – отметила одна из подписчиц.

Артистка ответила, что ее молодой человек по имени Ярослав присутствовал на этой фотосессии.

Напомним, Полина Фаворская была участницей группы "Серебро" с 2014-го по 2018 год. Она мечтала реализоваться как певица, но в итоге разочаровалась в методах работы Максима Фадеева. По словам девушки, продюсер не давал ей творить, а лишь использовал в своих целях.