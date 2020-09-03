Песни в его исполнении очень полюбились народу

Сегодня Владимир Винокур почтил память своего друга Евгения Мартынова, которого не стало 30 лет назад.

На своей странице в "Инстаграм" артист российской эстрады опубликовал совместные фотографии с композитором.

"3 сентября 1990 года, ушёл из жизни, Евгений Мартынов!!! И сегодня звучат его песни!! Женя, мы помним тебя и очень любим!!" – написал Владимир Натанович (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях пользователи социальной сети разделили чувства артиста и вспомнили лучшие произведения композитора и исполнителя. "Я так любила его песню про Алёнушку! Яблони в цвету тоже очень нравились, какой красивый голос! Пишу и слезы на глазах и мурашки по коже! Такой замечательный и нежный был Человек! Я буду помнить его всегда!", "Помним и всегда будем помнить!", "Он так душевно пел!", "Вечная память! Царствие небесное. Остался в памяти на века. Супер голос и песни в его исполнении!Помним и восхищаемся!", "Очень любим Евгения Мартынова! Только одна его песня "Лебединая верность" чего только стоит!" – написали поклонники под публикацией.

Ранее Владимир Винокур показал милое фото с маленьким внуком.