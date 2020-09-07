СМИ: семья и поклонники Тереховой готовятся к ее скорому уходу

СМИ: семья и поклонники Тереховой готовятся к ее скорому уходу
Маргарита Терехова. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка страдает от болезни Альцгеймера

Звезда "Трех мушкетеров" Маргарита Терехова сейчас находится в тяжелом состоянии. Актриса долгое время борется с болезнью Альцгеймера. Ее родные дали неутешительные прогнозы, что расстроило поклонников легендарной артистки.

В интервью изданию Popcake невестка Тереховой Татьяна Найник рассказала о самочувствии Маргариты Борисовны. По ее словам, актриса практически полностью ослепла. Более того, она не может самостоятельно двигаться.

Каждый месяц семья тратит более 150 тысяч рублей на лекарства и услуги сиделок. Также Найник добавила, что Маргарите Тереховой каждый день делают прическу.

Слова Татьяны Найник расстроили поклонников легендарной артистки. Они прочли между строк, что Маргариты Тереховой в скором времени не станет.

В фан-аккаунте, посвященном актрисе, пользователи Сети поделились своими переживаниями на этот счет.

"Как скоротечно все в этом мире, такая талантливая, харизматичная, невероятная… и болезнь Альцгеймера. Надо ценить каждый миг, пока ты здоров и счастлив" – написал один из комментаторов.

Напомним, Маргарита Терехова обрела популярность благодаря ролям в таких культовых фильмах, как "Д’Артаньян и три мушкетёра", "Собака на сене", "Расписание на послезавтра" и других.

Ранее стало известно, что дочь артистки Анна Терехова откровенно рассказала о болезни звездной матери. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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