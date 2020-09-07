Когда продюсер вместе с рыжим из "Иванушек" примчались в больницу, Игорь уже ни на что не реагировал

Игорь Матвиенко раскрыл подробности последних дней жизни своего подопечного Игоря Сорина.

По его словам, узнав о трагедии, он вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым поехал в больницу к Игорю Сорину. Певец был еще жив, но не приходил в сознание.

После этого продюсер решил собрать всех участников группы Иванушки International и поехать в монастырь. Музыканты хотели поставить свечку за здравие Сорина. Однако пришла печальная новость – Игорь скончался.

Матвиенко рассказал, что Сорин на момент гибели уже не состоял в группе. На его место пришел Олег Яковлев.

Продюсер добавил, что коллектив успел снять клип на песню "Кукла". Так, в видеоработе можно увидеть и Сорина, и Яковлева. О трагической судьбе Игоря он рассказал в интервью "Ленте.ру". Эта история вошла в восьмую часть документального сериала о русской поп-музыке 90-х.

Напомним, 1 сентября 1998 года Игорь Сорин упал с высоты шестого этажа. Врачи провели сложную операцию на сердце, но все было тщетно. Спустя три дня Сорина не стало. Игорю было 28 лет. Ранний уход артиста шокировал не только его коллег, но и поклонников.

Недавно появилась информация о том, что Рыжий из "Иванушек" почтил память умершего друга. На своей инстаграм-странице он опубликовал серию фото с Игорем Сориным.