Забрали в реанимацию: состояние Назарова резко ухудшилось

Забрали в реанимацию: состояние Назарова резко ухудшилось
Юрий Назаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом сообщила дочь актера

Дочь Юрия Назарова сообщила, что звездный отец попал в реанимацию. Актера забрали в больницу с двусторонней пневмонией.

Василиса сообщила, что состояние Юрия Владимировича ухудшилось несколько дней назад. На данный момент актер находится в реанимации.

Народный артист РФ не успел сообщить о госпитализации своим родным. По словам наследницы Юрия Назарова, она ничего не знает о том, как сейчас себя чувствует отец – это заставляет ее переживать. Единственная информация, которой она владеет – это номер больницы, куда забрали актера.

Василиса пожаловалась, что при звонке в справочную можно получить только информацию за вчерашний день. Добыть свежие данные о состоянии отца у нее не получается, передает "StarHit". Дочь Назарова выразила решимость поехать в больницу и узнать все самой. Также она попросила молиться за Юрия Владимировича.

У Василисы появилось опасение, что двусторонняя пневмония – это побочный эффект коронавируса. Наследница Назарова задумалась о том, что ее отца следует отвезти в Коммунарку. 

Ранее появилась информация о том, что Роза Сябитова перенесла серьезную операцию. У известной телесвахи обнаружили опухоль. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей