Об этом сообщила дочь актера

Дочь Юрия Назарова сообщила, что звездный отец попал в реанимацию. Актера забрали в больницу с двусторонней пневмонией.

Василиса сообщила, что состояние Юрия Владимировича ухудшилось несколько дней назад. На данный момент актер находится в реанимации.

Народный артист РФ не успел сообщить о госпитализации своим родным. По словам наследницы Юрия Назарова, она ничего не знает о том, как сейчас себя чувствует отец – это заставляет ее переживать. Единственная информация, которой она владеет – это номер больницы, куда забрали актера.

Василиса пожаловалась, что при звонке в справочную можно получить только информацию за вчерашний день. Добыть свежие данные о состоянии отца у нее не получается, передает "StarHit". Дочь Назарова выразила решимость поехать в больницу и узнать все самой. Также она попросила молиться за Юрия Владимировича.

У Василисы появилось опасение, что двусторонняя пневмония – это побочный эффект коронавируса. Наследница Назарова задумалась о том, что ее отца следует отвезти в Коммунарку.

Ранее появилась информация о том, что Роза Сябитова перенесла серьезную операцию. У известной телесвахи обнаружили опухоль.