Нашим спортсменам прочат унижение и провал

Ничего хорошего наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане не ждет, заявила таролог Марианна Абравитова.

"Как я уже говорила ранее, не вижу смысла и необходимости ехать на Олимпиаду нашим спортсменам. Российские олимпийцы под нейтральными флагами уже нонсенс. По картам идет следующая информация. Те, кто поедет, нахлебаются больше чем достаточно. Будут и унижения, это касается не только спортсменов, но и болельщиков. Будут и провокации, которые организуют для того, чтобы добиться какой-либо ответной реакции. Терпеть все это, конечно, будет очень сложно. На самой Олимпиаде нашим спортсменам ждать чего-либо хорошего не стоит", – начала она.

Не исключено, что кого-то из россиян даже дисквалифицируют.

"Те, которые поедут, конечно же, и места хорошие займут и покажут рекорды. Но цена этого будет неимоверно высокая. Все события будут прокручиваться как на мясорубке. Это по картам напоминает картину ничуть не лучше, чем тюремное заключение, а в некоторых местах и концлагерь. Внезапные обыски в номерах – на предмет препаратов запрещенных. Также какие-то засланные казачки будут сливать ненужную информацию. Тема крайне неприятная", – отметила она.

Абравитова считает, что все повернутся против нашей страны и наших болельщиков.

"Вижу даже в какой-то момент возможны стычки наших болельщиков с зарубежными, причем словесная перепалка перейдет к рукопашному практически бою. Вижу агрессивное поведение не только болельщиков, но и структур безопасности и полиции. То, что мы туда едем, говорит не о сохранении нашего лица, а, скорее всего, о потере", – заключила она.