Под завалами могут находиться несколько человек

В Копейске на территории заброшенной шахты "Подозерная" обрушились перекрытия котельной, сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах Челябинской области.

От трех до четырех человек могут находиться под завалами строения.

ЧП произошло в поселке Бажова. "Частично обрушились кровля и плиты перекрытия трехэтажного здания неэксплуатируемой котельной", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время там работают спасатели и кинологи, всего более 150 человек и 36 единиц техники.

Также в МЧС рассказали, что от припаркованного рядом с котельной автомобиля в сторону здания тянутся шланги. Спасатели считают, что это газорезательное оборудование.

Как сообщает "Интерфакс", под завалами могут находиться мужчина и женщина. Об этом агентству сказал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

