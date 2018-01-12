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В Челябинской области рухнула котельная

Фото: 74.mchs.gov.ru
Под завалами могут находиться несколько человек

В Копейске на территории заброшенной шахты "Подозерная" обрушились перекрытия котельной, сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах Челябинской области.

От трех до четырех человек могут находиться под завалами строения.

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ЧП произошло в поселке Бажова. "Частично обрушились кровля и плиты перекрытия трехэтажного здания неэксплуатируемой котельной", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время там работают спасатели и кинологи, всего более 150 человек и 36 единиц техники.

Также в МЧС рассказали, что от припаркованного рядом с котельной автомобиля в сторону здания тянутся шланги. Спасатели считают, что это газорезательное оборудование.

Как сообщает "Интерфакс", под завалами могут находиться мужчина и женщина. Об этом агентству сказал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

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