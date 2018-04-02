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Беспилотник-камикадзе умер в полете

Кадр youtube.com
Названа причина крушения первого БПЛА по доставке товаров

Заставить беспилотный аппарат с покупками пойти на таран здания могло внештатное отключение его электронного оборудования. Об этом сообщила компания-производитель.

Гендиректор компании Андрей Нестеренко отметил, что беспилотник обладал большим стажем налета – девять тысяч часов. За все это время он ни разу не ломался.

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"Аппарат взлетал в автоматическом режиме, далее при потере сигнала полет перешел в ручной режим. Телеметрия записала все полетное задание, мы разберем все ошибки", – приводит его слова пресс-служба правительства Бурятии.

Точную причину эксперты установят только после расшифровки телеметрических данных. Также не исключены и другие версии аварии. Как отмечает Ura.ru, дрон мог врезаться в дом из-за порыва ветра. С другой стороны, маршрут беспилотника мог сбиться из-за большого числа точек Wi-Fi в районе аварии. Как пишет информагентство БМК, источники беспроводной Сети могли внести помехи в летное задание.

Стоит отметить, что беспилотник оценивался в 1,2 млн рублей.


В пресс-службе "Почты России" уточнили, что к самому БПЛА они не имеют никакого отношения, представитель компании был лишь в числе приглашенных на торжественный запуск, передает RT.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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