Поисковая операция вновь прервалась

После того, как сотрудники МЧС вытащили из-под завалов еще два тела – трехлетней малышки и мужчины, работы пришлось прекратить. Многоэтажка, где, по предварительным данным, взорвался газ, может рухнуть в любой момент. Об этом со ссылкой на представителей ведомства пишет ТАСС.

Уцелевшая при обрушении подъезда стена может упасть.

"Мы следим за состоянием этой стены, она вызывает серьезные опасения, потому что закреплена только в одном месте с фасадной части здания. Мы вынуждены были прекратить работу буквально полчаса назад, потому что стена начала сильно вибрировать", – цитирует агентство замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадима Трунова.

Стену решили разобрать, добавил он.

По последним данным, жертвами ЧП в Магнитогорске стали 18 человек. Двое из них – дети. О судьбе 23 человек пока ничего не известно.

Напомним, накануне, когда спасатели разбирали завалы, случилось настоящее новогоднее чудо – нашли живого 10-месячного младенца. Малыша эвакуировали в Москву, сейчас он в НИИ детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Медики пытаются "вытянуть" его без последствий.

"Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из тяжелого состояния обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния. Вытягиваем его, как паутинку", – цитирует главу НИИ Леонида Рошаля сайт телеканала "360".

Вместе с малышом в больнице сейчас находится и его мама – она медсестра. С женщиной работают психологи.

Подъезд жилого 10-этажного дома в Магнитогорске обрушился около четырех утра 31 декабря. Сегодня в регионе объявлен день траура.