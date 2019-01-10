Полицейских смущает факт, что пострадавшая обратилась к ним лишь спустя шесть дней

Сотрудница подстанции "скорой помощи" обвинила двух мужчин, с которыми дежурила 1 января, в том, что они над ней надругались. Медики резервной бригады выпивали в комнате отдыха, после чего омичка отключилась, а врачи, по ее мнению, воспользовались ситуацией.

В Омской области 53-летний и 56-летний фельдшеры взяли дурной пример с полицейских из Уфы, которые издевались над молодой дознавательницей во время застолья в октябре 2018-го.

Сорокалетняя коллега медиков написала на них заявление в полицию, передает портал Om1.ru. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют, почему потерпевшая пришла к ним лишь на Рождество.

Тем не менее, как стало известно телеканалу "РЕН ТВ", полицейские начали проверку этого инцидента и уже поговорили с фельдшерами, которые отрицают все обвинения. Врачи также утверждают, что в комнате отдыха никто не выпивал в тот день. Эксперты же, в свою очередь, проводят биологическую экспертизу.

Если появятся доказательства того, что фельдшеры изнасиловали коллегу, то они рискуют повторить судьбу башкирских полицейских.