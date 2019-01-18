Обнаружено тело второго летчика Су-34

Нибиру
- Начинается: посланец с Нибиру скоро встретится с землянами
- НЛО с Нибиру напугало американцев
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
178 новости
Летчик Су-34 не выжил при столкновении с другим истребителем-бомбардировщиком. Спасательная операция продолжается. Специалисты ищут еще двух человек.
Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
ЧП произошло 18 января над акваторией Японского моря. Пилот первого самолета с одним двигателем долетел до аэродрома, второй отравился к Татарскому проливу.
Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"
Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь