Обнаружено тело второго летчика Су-34

Пилот погиб в Татарском проливе

Летчик Су-34 не выжил при столкновении с другим истребителем-бомбардировщиком. Спасательная операция продолжается. Специалисты ищут еще двух человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

ЧП произошло 18 января над акваторией Японского моря. Пилот первого самолета с одним двигателем долетел до аэродрома, второй отравился к Татарскому проливу.