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Обнаружено тело второго летчика Су-34

Пилот погиб в Татарском проливе

Летчик Су-34 не выжил при столкновении с другим истребителем-бомбардировщиком. Спасательная операция продолжается. Специалисты ищут еще двух человек. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". 

ЧП произошло 18 января над акваторией Японского моря. Пилот первого самолета с одним двигателем долетел до аэродрома, второй отравился к Татарскому проливу.  

Полина ИВАНОВА
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