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В Польше неизвестный атаковал президентский дворец

Нападения на политических деятелей продолжаются

Ворота одной из резиденций президента Анджея Дуды в Варшаве попытался протаранить 36-летний неизвестный гражданин на автомобиле. 

Полиция уже задержала хулигана, сообщает РАР. Перед тем как атаковать дворец, злоумышленник сбил полицейского, который попытался остановить его, сообщает RT.

Ранее в Польше жертвой убийцы стал мэр Гданьска Павел Адамович. На концерте 13 января 27-летний гражданин несколько раз ударил политика ножом, спасти его не удалось.

Валентина МАЙОРОВА
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