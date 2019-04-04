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Уснувший водитель устроил смертельную аварию в Подмосковье

Рассматриваются и другие версии причин ДТП

Водитель микроавтобуса, ехавшего из Тулы в Москву, врезался в стоящую на обочине фуру. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области. В результате 6 человек погибли, двое ранены, в том числе девочка 8 лет.

По уточненным данным, ДТП произошло на 65-м км трассы М-4 "Дон" в 05:15 мск 4 апреля. По одной из версий, водитель микроавтобуса уснул за рулем, передает ТАСС.

Возможны и другие причины происшествия. Сейчас на месте аварии работают сотрудники оперативных служб, сообщает "МИР 24".

Очевидцы отмечают, что удар при столкновении был такой силы, что стоявший у обочины грузовик отбросило на середину трассы. Телеканал"360" публикует кадры с места событий.

Вера СВЕТЛОВА
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