Не хуже ядерной бомбы: стали известны подробности ЧП в Дзержинске

Власти борются с "паникерами" в соцсетях

Число пострадавших в результате взрывов на дзержинском заводе по производству тротила возросло до 116 человек. Как уточняет РИА "Новости", среди них один ребенок.

Ранее сообщалось, что власти заплатят пострадавшим по 150 тыс. руб. из регионального и городского бюджета. А нижегородский губернатор Глеб Никитин заявил, что недостоверные сообщения в соцсетях в взрыве в Дзержинске попадают под закон о фейковых новостях, который, к слову, пока не работает, но в прокуратуре к нему готовятся.

В YouTube опубликованы видео очевидцев, а также переговоры диспетчеров. Одна из них говорит, что требуются саперы, так как вокруг завода разбросаны мины. Один из пользователей YouTube в комментарии под роликом пишет, что 18 лет отработал в пожарной охране и не верит, что при таком мощном взрыве никто не погиб.

Жители с недоверием отнеслись к заявлениям властей, так как вначале сообщалось лишь о 19 пострадавших, и вообще, сама информация о ЧП давалась очень дозировано. Вместе с тем, по словам очевидцев, которые проживали за 6 – 7 км в самом Дзержинске, было такое ощущение, что взорвалось полдома. В ближайших к заводу населенных пунктах повыбивало стекла.

Повышенное беспокойство людей, в первую очередь, было связано с тем, что Дзержинск – известный центр химической промышленности. В соцсетях тут же начали писать о неких белых частицах в воздухе. Пока экологи не выявили никаких загрязнений, а само ЧП напоминает взрывы на складе боеприпасов. Life опубликовал видеозапись с коптера, пролетающего на заводом – разрушения действительно впечатляют.

И это не удивительно. На "Кристалле" производят взрывчатые вещества тротил, гексоген, ТЭН, октоген, которые используются в боезарядах вооружений российской армии. По некоторым данным, в уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Могли ли там быть мины, о которых говорила диспетчер? Ответ, скорее, да, так как об оборонных предприятиях не раскрывают всей информации.

Отчасти поэтому жителей и информировали крайне скупо. До сих пор известно лишь, сколько на месте работало пожарных, какой была площадь возгорания, но никто не рассказал, что увидели сотрудники МЧС на месте происшествия, что конкретно взорвалось, и кто находился на "Кристалле" непосредственно в момент взрыва.

Кстати, гендиректора "Кристалла" уже отстранили от работы за систематические нарушения норм промышленной безопасности на заводе. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу, это произошло "буквально накануне" перед взрывами.