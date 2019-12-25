Инцидент обошелся без пострадавших

Очередную жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. На этот раз это произошло в Ненецком автономном округе, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как удалось выяснить RT, на борту находились 23 человека, пострадавших среди них нет.

Людей доставят в город Усинск в Республике Коми при помощи другого вертолета.

Ранее аварийно сел другой Ми-8. Это случилось в Красноярском крае.