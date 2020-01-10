В Анталье с трудом приземлился пассажирский лайнер, окутанный дымом

Жесткую посадку совершил самолет российской авиакомпании Nordwind в аэропорту Антальи (Турция) в пятницу, 10 января.

Аэробус A321-200 летел из Москвы. В какой-то момент пилоты попросили об экстренной посадке, сообщив наземным службам о задымлении. Приземлиться лайнер смог только с третьей попытки, сообщает Aviaincidents.

Посадка была жесткой. От удара о землю стойка шасси пробила корпус и "ушла" в салон. Фотографии публикует Аirporthaber.

По данным РИА "Новости", пассажиров на борту не было, никто не пострадал. Самолет ремонту, скорее всего, не подлежит.