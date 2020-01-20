Пять человек погибли от сильных ожогов

В ночь на 20 января в одном из отелей Перми прорвало трубу с кипятком. В результате аварии три человека попали в городскую больницу. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС России.

Представитель краевого Минздрава подтвердил смерть пяти человек и добавил, что в больнице сейчас находятся еще трое пострадавших, пишет РИА "Новости". В пресс-службе губернатора рассказали, что спасатели получили информацию о ЧП около двух часов ночи по московскому времени. Прорыв трубы случился в гостинице, находящейся на цокольном этаже здания.

На месте трагедии находится несколько бригад скорой помощи, в отель прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, отмечает телеканал "360". Губернатор объяснил, что люди не смогли выбраться из гостиницы из-за того, что она расположена в подвале, передает URA.RU. Власти Пермского края обещают оказать помощь пострадавшим в ЧП и семьям погибших, напоминает НСН.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Mash.