Огонь вспыхнул в деревянном доме в ночь на 21 января

Жертвами пожара в частном жилом доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области стали 11 человек. Все они спали в тот момент, когда вспыхнуло пламя. Причина возгорания пока неизвестна.

Два человека сумели выбежать из огня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По предварительным данным, погибшие были иностранными рабочими, возможно, гражданами Узбекистана.

По информации издания "Свободная пресса", в деревянном доме жили работники китайской фирмы. Жертв нашли под завалами. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили, пишет телеграм-канал "360".

Руководителем оперативного штаба, созданного в связи с ЧП, стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Правоохранительным органам поручено установить все обстоятельства пожара, отмечает URA.RU.

