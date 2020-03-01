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Семья погибла на масленичных гуляньях от удара тросом

Семья погибла на масленичных гуляньях от удара тросом
Фото: pixabay.com
Страшная трагедия случилась в подмосковных Электроуглях

Мужчина и девочка погибли от удара автомобильного троса на фестивале "Внедорожная Масленица". В МВД сообщают, что проводится проверка.

На протяжении гуляний гости мероприятия катались на внедорожниках. Когда пришлось взять на буксир одну из машин, порвался трос и ударил стоявших рядом мужчину и его дочь. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет изучает обстоятельства произошедшего. По информации, которая уже есть в распоряжении оперативников, погибший остановил машину, чтобы помочь застрявшему автомобилю. При буксировке порвалась лебедка и отлетела в мужчину и его ребенка, пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в органах. 

Ранее "Утро" писало о гибели мужа известного блогера Екатерины Диденко. Он скончался после вечеринки с сухим льдом в банном комплексе "Девятый вал". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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